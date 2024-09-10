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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:48
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde A.Ç'nin kullandığı 41 AU 325 plakalı otomobil, bisikletiyle yolda ilerleyen Kaan A'ya (13) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başiskele'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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