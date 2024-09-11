Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Bakan Tekin, Kocaeli'de "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle buluştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş nesil inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin, Kocaeli'de "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle buluştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş nesil inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"nda gençlerle bir araya gelen Tekin, insan hakları ve toplumsal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi konusunda tecrübelerini paylaştı.

        Siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine yaptığı akademik çalışmalara değinen Tekin, Osmanlı'dan günümüze demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan değerlendirmeleri anlattı.

        Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan dönüşümlere değinerek, Türkiye'deki vesayet odakları ve antidemokratik yapılara karşı mücadelelerden söz etti, özellikle dershanelerin kapatılma süreciyle FETÖ'ye karşı verdikleri mücadeleyi aktardı.

        - "Adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz"

        Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersinin hatırlatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

        "Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin karşı durmak ve mazlum da kim olursa olsun yanında olmamızı gerektiren inancın mensuplarıyız. Bizler, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yıllardır Filistinli kardeşlerimize yönelik zulüm var, on binlerce masum insan ülkelerini savunurken yaşamını yitirdiler. İşte kendi bağımsızlık mücadelemizi çocuklarımıza bir kez daha vermek için, dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilmek için, okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık ve çok olumlu tepkiler aldık."

        Bakan Tekin, adalet, hikmet, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi değerlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarına yerleştirildiğini vurgulayarak, "Bütün ideolojilerin üstünde milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş nesil inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kulandı.

        İnsan hak ve hürriyetleri bağlamında müfredatta ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı tüm unsurların ayıklandığını kaydeden Tekin, ders kitaplarının bu doğrultuda inanç gruplarına saygıyı esas alan anlayışla yazıldığını bildirdi.

        Bakan Tekin, gençlere, başarıya ulaşmak için doğru bildikleri, karar aldıkları konuda yılgınlık göstermeden sabır ve sebatla kararlılıklarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        "Senetli satışlar geri döndü"
        "Senetli satışlar geri döndü"
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Yolcu paylaşımında çatışma çıktı! Havalimanında cinayet!
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        Doğalgaz faturalarında yeni dönem
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        M çiçeği virüsü İstanbul'da görüldü mü? İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Palmiye Sitesinde 151 kişi ölmüştü! O müteahhitle ilgili korkunç gerçek!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        7 bin lira üzerine nakit ödeme yok!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için ç...
        Bakan Tekin: Dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için ç...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore gazisi anılarını evinin köşesi...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Kore gazisi anılarını evinin köşesi...
        Kocaeli'de bacağına maganda kurşunu isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de bacağına maganda kurşunu isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı
        Kafede 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 tutuklama
        Kafede 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 tutuklama
        Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi
        Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi
        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti (2)
        Cipin çarptığı 13 yaşındaki bisikletli hayatını kaybetti (2)