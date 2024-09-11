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        Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de telefonda kendisini savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:54
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        Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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        Kocaeli'de telefonda kendisini savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtan kişiye 200 bin lira gönderdiği ve dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonucu şüphelinin F.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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