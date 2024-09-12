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        Türk ve Avrupalı iş kadınları Kocaeli'de "5. Uluslararası Bazaar" etkinliğinde buluştu

        Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından düzenlenen, Türkiye ve Avrupa'dan iş kadınlarının bir araya geldiği "5. Uluslararası Bazaar" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:52
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        Türk ve Avrupalı iş kadınları Kocaeli'de "5. Uluslararası Bazaar" etkinliğinde buluştu
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        Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından düzenlenen, Türkiye ve Avrupa'dan iş kadınlarının bir araya geldiği "5. Uluslararası Bazaar" etkinliği başladı.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Türkiye Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin Türkiye ve dünyada geldiği noktadan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Kocaeli'de 21 ülkeden girişimcileri buluşturmanın kıymetli olduğunu belirten Aktaş, Valilik olarak düzenleyecekleri organizasyonlarda tüm imkanlarıyla kadın girişimcilerin yanlarında olacaklarını söyledi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, kadınların elde ettiği başarıların toplumların gelişimi ve ilerlemesinde büyük rol oynadığını anlattı.

        Kadının varlığı ve etkisinin, toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterlerden biri olduğundan bahseden Abiş, dünyada kadın girişimcilerin ekonomiye kattığı değerleri görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurguladı.

        Abiş, "Kadın girişimcilerimiz sadece iç pazarlarda değil uluslararası arenada da rekabet edebilecek düzeyde ürün ve hizmet sunarak ülkemizin küresel ticaretteki konumunu güçlendiriyorlar. Özellikle tekstil, gıda, teknoloji ve hizmet sektöründe kadın girişimcilerimizin imzasını taşıyan başarı hikayeleri ihracat rakamlarımızı da yukarı çıkarıyor." dedi.

        Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) Başkan Yardımcısı Katerina Haring, bu tür etkinliklerin sınırları büyütmek ve yeni ilişkiler bulmak için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

        Uluslararası ticaretin, ekonomilerin omurgasını oluşturduğuna işaret eden Haring, bu tür etkinliklerin birbirlerini daha iyi anlamaları, yeni dostluklar ve yeni iş bağlantıları kurmalarına yardımcı olduğunu anlattı.

        Haring, bugünkü etkinliğin yeni işlerin başlangıcına vesile olmasını dileyerek, "Türkiye'ye, Kuzey Kıbrıs'a geldiğimde her zaman büyük bir zevk alıyorum çünkü kadın girişimcilerin gözlerindeki heyecanı görüyorum. Her zaman yeni bağlantılar bulmaya çok açıklar." diye konuştu.

        KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı, 21 ülkeden iş kadınlarını bir araya getirdikleri ihracat buluşmasının, daha önceki organizasyonlar sayesinde oluşturdukları bağlantıların sürdürülebilirliği için çok kıymetli olduğunu anlattı.

        Konuşmaların ardından yerli ve yabancı firmalar tarafından açılan stantların ziyaret edildiği etkinlik, paneller ve ikili iş görüşmeleriyle devam edecek.

        KOİDER üyelerinin iş ve pazar ağlarını genişletme, Avrupalı katılımcıların ise kendi alanlarındaki yatırımlarını artırma imkanı elde edeceği etkinlik yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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