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        Kocaeli'de hamile kadın ile bebeğinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile 4 aylık bebeğinin ölümüne ve 5'i çocuk 9 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:16
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        Kocaeli'de hamile kadın ile bebeğinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü hakim karşısında
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile 4 aylık bebeğinin ölümüne ve 5'i çocuk 9 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık S.E.E (24), müşteki otomobil sürücüsü yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid ile diğer müştekiler ve avukatları yer aldı.

        Sanık S.E.E, olay günü annesine ait aracı alarak sahile gitmek istediğini belirterek, bölgeye yeni taşındığı için yolu tam olarak bilmediğini söyledi.

        Yanlışlıkla ters yöne girmesi sonucu kazanın meydana geldiğini savunan S.E.E, "İntihar etme gibi bir düşüncem de yoktu. Ailem ve arkadaşlarımla aram iyidir. Derslerim iyidir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Tercüman aracılığıyla beyanda bulunan müşteki N.C, olay tarihinde hamile olduğunu, kazada yaralanması nedeniyle çocuğunu düşürdüğünü belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Otomobil sürücüsü müşteki Hüseyin Elsaid de aracın ters yönden geldiğini fark ettiğini, kurtulmaya çalıştığını ancak sanığın aracının kendi aracına çarptığını anlatarak, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkisinde 7 Kasım 2023'te yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil ile ters yöne giren S.E.E. idaresindeki 34 HB 3302 plakalı cip çarpışmış, kazada hamile M.S. ile 4 aylık bebeği hayatını kaybetmiş, sürücüler ile 5'i çocuk 8 kişi de yaralanmıştı.

        Cip sürücüsü S.E.E. tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık S.E.E'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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