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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Kocaeli'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 17:25 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:29
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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        Kocaeli'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 147 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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