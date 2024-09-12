Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Kocaeli'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kocaeli'de çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Kandıra, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada 147 kök kenevir bitkisi ile 3 kilo 586 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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