Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı.

        Y.K. idaresindeki 34 DY 0510 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Saci K'nin kullandığı 31 RAB 67 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Necla K. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Necla K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Çiğdem Eskidemirci cinayetinde Afgan zanlıdan itiraf!
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Babasının ölümüne sebep olan suçlunun cezası yükseltildi
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü başladı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Mikroplastikler inme ve kalp krizi riskini artırıyor
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Kocaeli'de hamile kadın ile bebeğinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü...
        Kocaeli'de hamile kadın ile bebeğinin öldüğü trafik kazası davasında sürücü...
        Türk ve Avrupalı iş kadınları Kocaeli'de "5. Uluslararası Bazaar" etkinliği...
        Türk ve Avrupalı iş kadınları Kocaeli'de "5. Uluslararası Bazaar" etkinliği...
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de iş yerini kurşunlayan kişi tutuklandı
        Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı