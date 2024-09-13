Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında işletme müdürü olan Kamuran Ç. ile Uğur S., Okan M., Bülent Y'nin de aralarında bulunduğu kimliği tespit edilemeyen 7-8 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü., ile Bülent Y., tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.