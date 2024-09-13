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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 04:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 05:00
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        Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında işletme müdürü olan Kamuran Ç. ile Uğur S., Okan M., Bülent Y'nin de aralarında bulunduğu kimliği tespit edilemeyen 7-8 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kamuran Ç., Uğur S., Sinan Ç., Cem Ü., ile Bülent Y., tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kocaeli ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken ağır yaralı olan Kamuran Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamuran Ç'nin cesedi Gebze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        Polis olayın ardından hızla uzaklaşan 2 kişiyi İstanbul Pendik bölgesinde yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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