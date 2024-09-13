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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:12
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen E.K. yönetimindeki 34 ZM 178 plakalı otomobil, Muallimköy mevkisinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin çalışması ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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