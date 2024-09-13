Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı.
Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı, ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen E.K. yönetimindeki 34 ZM 178 plakalı otomobil, Muallimköy mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin çalışması ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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