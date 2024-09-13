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        Kocaeli'de zabıtanın bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine ulaştırıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:41
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        Kocaeli'de zabıtanın bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine ulaştırıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, içerisinde para ve ziynet eşyası olan çanta buldu.

        İçindeki faturalar sayesinde çantanın sahibine ulaşan zabıta ekipleri, para ve ziynet eşyasını tutanakla teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta Ümit Küçük, her gün gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bankların üzerinde bir çanta bulduklarını belirterek, "Çantanın içine baktığımızda ziynet eşyası ve para olduğunu gördük. Bunu emanete alarak Daire Başkanlığımıza getirdik. Çantanın içerisinde lira, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere yaklaşık 700 bin lira vardı." ifadelerini kullandı.

        Zabıta Fatih Yıldız da insanlık görevini yerine getirdiklerini vurgulayarak, çantayı sahibine ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vatandaşların kayıp eşyaları konusunda 153'ü arayarak bilgi sahibi olabileceğini aktaran Yıldız, unutulan eşyaların Zabıta Dairesi Başkanlığında güvenli şekilde muhafaza edildiğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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