Kocaeli'de zabıtanın bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çanta sahibine ulaştırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zabıta ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'nda denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, içerisinde para ve ziynet eşyası olan çanta buldu.

İçindeki faturalar sayesinde çantanın sahibine ulaşan zabıta ekipleri, para ve ziynet eşyasını tutanakla teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta Ümit Küçük, her gün gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bankların üzerinde bir çanta bulduklarını belirterek, "Çantanın içine baktığımızda ziynet eşyası ve para olduğunu gördük. Bunu emanete alarak Daire Başkanlığımıza getirdik. Çantanın içerisinde lira, döviz ve ziynet eşyası olmak üzere yaklaşık 700 bin lira vardı." ifadelerini kullandı.