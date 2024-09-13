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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için ertesi gün çalışan kadrolarız. Biz şimdiden 2028 seçimlerinin, 2029 seçimlerinin hazırlığı için harekete geçmiş kadrolarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için ertesi gün çalışan kadrolarız. Biz şimdiden 2028 seçimlerinin, 2029 seçimlerinin hazırlığı için harekete geçmiş kadrolarız." dedi.

        Kaya, Bilecik, Sakarya, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'dan 11 milletvekiliyle Kocaeli'de AK Parti Türkiye Buluşmaları'na katıldı.

        Toplantıda konuşan Kaya, Türkiye Buluşmaları'nın, 81 ilde gönül köprülerini sağlamlaştıran programlar dizisi olduğunu söyledi.

        Kaya, Kocaeli'de sokağın nabzını tutacaklarını, toplumun her kesimiyle bir araya geleceklerini, istişarelerde bulunacaklarını aktararak, kentte bugün 12 ilçede yapacakları programlardan bahsetti.

        AK Parti'nin kurulduğundan bu yana milletin sesine kulak verdiğini vurgulayan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kuruluşunda "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini hatırlattı.

        - "AK Parti milyonların umudu haline geldi"

        Kaya, AK Parti'nin 23 yılı geride bıraktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bizim siyasetimiz; 23 yıl önce problemlerin altında ezilen, meselelerimizin çözümsüz bırakıldığı Türkiye'den bugün her bir soruna çözüm üretmek için teşkilatlarıyla, bakanlarıyla, belediye başkanlarıyla hep birlikte seferber olan bir partinin 23 yıllık hikayesi aslında. Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin adeta kendine bir çıkış yolu aradığı bir dönemde bu ülkenin kronik sorunlarını çözmek için adeta kendini adayan bir genel başkanın, bir liderin ve onun yol arkadaşlarının hikayesidir AK Parti. AK Parti kurulduğu günden bu yana çok kısa sürede milyonların umudu haline geldi, 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir hareket olarak çok büyük bir teveccühle karşılandı."

        AK Parti'nin kurduğu gönül köprülerini diri tutmak için 23 yıldır sahada olduklarını belirten Kaya, teşkilatların yaptığı çalışmaları anlattı.

        Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 yıl boyunca "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" düsturuyla çalıştığına işaret ederek, AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğunu, bu hareketi halka halka genişletmek için, kadınlara, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak yönünde seferber olduklarını kaydetti.

        AK Parti hareketini daha da ileriye taşıyacaklarının altını çizen Kaya, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'de 149 yatırımın açılışını yaptığını hatırlattı.

        Kaya, AK Parti'nin millete hizmetkar olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Kocaeli'deki teşkilata uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        - "Sorunlara çözüm üretmek için buradayız"

        Bir basın mensubunun yerel seçim sonuçlarına ilişkin sorusu üzerine Kaya, "Milletimizin verdiği karar bizim başımızın üstünde." dedi.

        Genel merkezin her kademede seçim sonuçlarının detaylı çalışmalarla değerlendirmesini yaptığını anlatan Kaya, bu değerlendirme raporlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu belirtti.

        Kaya, AK Parti'nin her seçimin sonucunu değerlendirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "AK Parti kadroları her seçim sonucunu her zaman değerlendiren ve bu sonuçlardan gerekli dersi çıkaran kadrolardır. Bir seçim bittiğinde bir sonraki seçim için ertesi gün çalışan kadrolarız. Yerel seçimler bizim için bugün itibarıyla geride kaldı. Biz şimdiden 2028 seçimlerinin, 2029 seçimlerinin hazırlığı için harekete geçmiş kadrolarız. Bugün bir seçim süreci içerisinde değiliz, önümüzde yıllar var ama biz milletimizin dertleri için seferber olmuş kadrolar olarak bugün milletimizi dinlemek için buradayız. Allah'ın izniyle de milletimizin vereceği mesajları, Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza iletmek istediklerini sahadan alıp ilgili bakanlarımıza iletmek için, sorunlara çözüm üretmek için buradayız. Biz milletin derdiyle dertlenen ve o dertlerden dolayı çözüm üretmek için anında seferber olan kadrolarız. Bugün Kocaeli'de gönül köprülerimizi sağlamlaştırmak için buradayız. Türkiye Buluşmaları'nın asıl amacı da toplumun tüm kesimlerinde yeniden gönül köprülerini sağlamlaştırmak."

        Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

        Toplantının ardından Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ile 12 ilçede saha çalışması yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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