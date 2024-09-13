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        Kocaeli'de Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:06
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        Kocaeli'de Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kent merkezinde tarihi Fevziye Camisi'nde cemaat, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Eygi için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.

        Namazın ardından dua edildikten sonra cemaat dağıldı.

        Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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