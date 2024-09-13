Kocaeli'de Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Kocaeli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kent merkezinde tarihi Fevziye Camisi'nde cemaat, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Eygi için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Namazın ardından dua edildikten sonra cemaat dağıldı.
Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile vatandaşlar katıldı.
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