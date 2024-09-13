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        Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 21:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:40
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        Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Kocaeli'de durdurulan 3 araçta 101 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda 3 araç durduruldu.

        Araçlarda yapılan aramalarda, namlu takımına ait parçalar ile sürgü ve kabza takımları birbirinden ayrılmış ve montaj sonrası satışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 299 şarjör ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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