CHP Genel Başkanı Özel, Kocaeli'de Kent Lokantası ve park açılışına katıldı:

CHP Genel Başkanı Özgül Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık biz muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz." dedi.

İzmit Belediyesince Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde hizmete sunulan İzmit Belediyesi Kent Lokantası açılışında konuşan Özel, CHP'li belediyelerin standart belediyecilik hizmetini dört dörtlük yaptığını söyledi.

Özel, kent lokantalarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir projesi olarak başladığını hatırlatarak, daha sonra diğer belediye başkanlarının, vatandaşlardan takdir gören bu uygulamayı kendi kentlerine taşıdığını kaydetti.

İzmit'te ikinci kent lokantasını açtıklarını aktaran Özel, bu lokantanın CHP'li belediyelerin halkın hizmetine sunduğu 45'inci lokanta olduğunu dile getirdi. Özel, CHP'li belediyelerin kent lokantaları açmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Kent lokantaları öyle markalaşmıştır ki önümüzdeki günlerde göreceksiniz - şimdi Gaziantep'te duydum - artık AK Parti'li belediyeler milletin, 'CHP'ye yapıyor, siz niye yapmıyorsunuz?' eleştirilerine dayanamayıp onlar da farklı isimlerle halk lokantalarını açmak durumunda kalıyorlar çünkü vatandaşın, bugünkü zorlukla bugünkü sıkıntılarla öğlen 4 kap yemeğe 150-200 lira verecek bir imkanı yoktur." ifadesini kullandı.

Bu hizmeti ve diğer örnek çalışmaları yaygınlaştıracaklarına belirten Özel, CHP'li belediyelerin hayata geçirdiği projeleri anlattı. - "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik" Özel, CHP'nin artık muhalefet partisi olmayı bıraktığını söyleyerek, şöyle devam etti: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart günü muhalefetten istifa ettik. Milletimize dedik ki 'Biz muhalefetten bıktık, siz de iktidardan bıktınız. Gelin bu işi değiştirelim. Bizi birinci parti yapın, biz iktidar olalım, bu iktidardan en kısa sürede sizi kurtaralım.' Milletimiz sağ olsun, feraset gösterdi, büyük bir öngörüyle gelecek seçimlerden sonra Türkiye'nin iktidar partisi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 78'ini, turizmin yüzde 92'sini teslim etti. Oralardaki belediyeleri bize verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Bunun için artık biz muhalefet partisi reflekslerini göstermiyoruz. 'Efendim, direneceğiz, mücadele edeceğiz, sesinizi duyuracağız.' kimseye demiyoruz. Direneni görüyoruz, sesleneni duyuyoruz. Onların işini, onların dertlerinin çaresini üretmek için tüm hazırlıklarımızı büyük bir mücadeleyle büyük bir enerjiyle büyük bir azimle büyük bir kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Şüphesiz, memlekette herkesin var bir derdi. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

Konuşmaların ardından Özel ve protokol üyeleri, Kent Lokantası'nın açılış kurdelesini kesti. - Hasan Bitmez'in adı verilen park açıldı Özel, daha sonra İzmit Belediyesince Alikahya Fatih Mahallesi'nde, geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in adı verilen parkın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özel, Bitmez ile Meclis'te birlikte görev yaptığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasan Bitmez birikimiyle deneyimiyle geçmişte yaşanmışlıklarıyla hafızasıyla siyasi bakış açısıyla nezaketiyle gerçekten benim de geç tanıdım dediğim bir isim oldu. Bunu kendisiyle de paylaşmıştım, Temel beye de söyledim. Açık söylemek gerekirse Saadet Partisi'nin kadrolarıyla neredeyse 60 ilde çalıştım. Gerçekten son derece uyum içinde, yaptığı işi bir görev bilinci, bir dava bilinciyle yapan, bir el sıkışıldıktan sonra o akde başka teminat aramaksızın, sözün en büyük teminat olduğunu bilerek sahip çıkan ve ortak mücadeleye en samimi ve gayretli katkıyı sağlayan insanlarla biz geçen seçim sürecinde tanıştık. Bunu, burada ifade etmek boynumun borcudur."

Özel, devam eden süreçte büyük bir üzüntüyü, büyük bir yenilgiyi hep birlikte yaşadıklarını dile getirerek, "İlk günden itibaren milletin verdiği görevi hep birlikte hazmettik. Bu ülke için daha iyisini yapabilmek için, muhalefetin sesini yükseltmenin milletin sesini yükseltmek, mazlumların sesini yükseltmek, bugünkü şartlar altında Filistin'in sesini yükseltmek olduğunun bilinciyle hep birlikte büyük bir uyum içinde çalışmaya başladık ve devam ediyoruz." diye konuştu. "14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta birlikte kaybetmeyi yaşadık. Ümit ediyorum ileride birlikte kazanmayı, birlikte kazandırmayı, bu milletin derdine birlikte deva olmayı başaracağız." diyen Özel, yaptıkları ittifakların ilkelere dayandığını kaydetti.

Rahmet ve minnetle andığı Bitmez'in, hakkı ve haklıyı temsil ettiğini aktaran Özel, "Haklı bir dava için son nefesini verene kadar mücadele etmiştir, Filistin davası için." dedi. Özel, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledildiğini hatırlatarak, Eygi ve Bitmez'in hatırasının yüreklerinde yaşayacağını sözlerine ekledi. Konuşmasının ardından Özel, Hasan Bitmez'in eşi Safiye Bitmez ve babası Salih Bitmez'e çiçek ve plaket takdim etti. Daha sonra kurdele kesilerek parkın açılışı gerçekleştirildi.