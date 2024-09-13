CHP Genel Başkanı Özel'den Kocaeli Valisi Aktaş'a ziyaret

Vali Aktaş, ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel'e ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

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