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        CHP Genel Başkanı Özel'den Kocaeli Valisi Aktaş'a ziyaret

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:30 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:13
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        CHP Genel Başkanı Özel'den Kocaeli Valisi Aktaş'a ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özel'e ziyaretinde CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşlik etti.

        Vali Aktaş, ziyaretinden dolayı Özel'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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