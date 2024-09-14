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        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 02:20 Güncelleme: 14.09.2024 - 02:27
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        Kocaeli'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        D-130 kara yolun İzmit yönüne giden T.Y'nin kullandığı 41 P 2949 plakalı minibüs, Yeniköy mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 TT 695 plakalı otomobille çarpıştı.

        Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, servisteki 6 yaralı ile otomobil sürücüsünü çevredeki hastanelere kaldırdı.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan İzmit yönünde ulaşım, minibüs ve otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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