Kocaeli Valisi Aktaş'tan Mevlit Kandili mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1453'üncü yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlit Kandili'nin hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Aktaş, "Güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu mukaddes gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle, bütün İslam aleminin ve değerli Kocaelili hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.