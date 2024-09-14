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        Kocaeli'de öğrenci servisleri denetlendi

        Kocaeli'de öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde, 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 11:41 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:41
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        Kocaeli'de öğrenci servisleri denetlendi
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        Kocaeli'de öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde, 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik birimleri yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası olan 9-13 Eylül'de öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kent genelinde 1665 öğrenci servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uyguladı.

        Denetimlerde gerekli şartları taşımayan 9 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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