Kocaeli'de öğrenci servisleri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik birimleri yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası olan 9-13 Eylül'de öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

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