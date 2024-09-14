Kocaeli'de öğrenci servisleri denetlendi
Kocaeli'de öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde, 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli'de öğrenci servislerine yönelik düzenlenen denetimde, 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik birimleri yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftası olan 9-13 Eylül'de öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kent genelinde 1665 öğrenci servisini denetleyen ekipler, eksiklikleri tespit edilen 46 araca 205 bin 237 lira para cezası uyguladı.
Denetimlerde gerekli şartları taşımayan 9 araç ise trafikten men edildi.
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