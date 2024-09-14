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        Kocaeli'de 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 14.09.2024 - 16:08
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        Kocaeli'de 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Antalya, Sakarya, Edirne ve Bursa'da yaşanan 10 olayda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 154 bin lira para cezası bulunan E.A'yı, Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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