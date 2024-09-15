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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de partisinin kongresine katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:12
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de partisinin kongresine katıldı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

        İzmit ilçesindeki bir oteldeki yapılan kongrede konuşan Özdağ, "ülkenin ekonomik krizden geçtiğini, sabit ve dar gelirli vatandaşların milli gelirden aldığı payın son 5 yılda azaldığını" söyledi.

        İktidar olmaları halinde sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini ifade eden Özdağ, ekonomide alacağı önlemler kapsamında, çiftçiye alım garantisi, köylerine dönenlere uzun vadeli düşük faizli kredi vereceklerini ve köylere ziraat mühendisi ile veteriner ataması yapacaklarını anlattı.

        Devlet Planlama Teşkilatını kurarak planlı kalkınma süreci başlatacaklarından bahseden Özdağ, "Bu süreçte devlet belirli sektörlerde büyük ekonomik yatırımlar yapacak. Yüksek teknoloji alanında teknoparkları teşvik edeceğiz ve Türk gençliğini teknoparklara yönlendireceğiz." diye konuştu.

        Özdağ, vergi sistemini de değiştireceklerini, dolaylı vergilerde indirime gideceklerini kaydetti.

        Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Özdağ, konuşmasının ardından yeni üyelere rozetlerini taktı.

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