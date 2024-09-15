Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de partisinin kongresine katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

İzmit ilçesindeki bir oteldeki yapılan kongrede konuşan Özdağ, "ülkenin ekonomik krizden geçtiğini, sabit ve dar gelirli vatandaşların milli gelirden aldığı payın son 5 yılda azaldığını" söyledi.

İktidar olmaları halinde sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini ifade eden Özdağ, ekonomide alacağı önlemler kapsamında, çiftçiye alım garantisi, köylerine dönenlere uzun vadeli düşük faizli kredi vereceklerini ve köylere ziraat mühendisi ile veteriner ataması yapacaklarını anlattı.