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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 21:36 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:36
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Burak Pakkan, Egemen Savran, Azad İlhan

        Kocaelispor: Harun Tekin, Ahmet Oğuz (Dk. 65 Mehmet Yılmaz), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Pedrinho (Dk. 77 Caktas), Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 8 Tarkan Serbest), Mendes (Dk. 77 Ahmet Sağat), Oğulcan Çağlayan, Marcao (Dk. 65 Beridze)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Cissokho, Efe Taylan Altunkara (Dk. 54 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 90 Kerem Arık), Ramirez (Dk. 84 Kadir Kaan Yurdakul), Fofana (Dk. 90 Muhammed Enes Kiprit), Osuji (Dk. 54 Okyere)

        Goller: Dk. 45+4 Pedrinho (Kocaelispor), Dk. 58 Ramirez, Dk. 71 Oğuz Gürbulak (Penaltıdan) ( Manisa FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 2 Appindangoye, Dk. 90+2 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 18 Cissokho (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Gameli, Dk. 13 Oktay Gürdal, Dk. 26 Ramirez (Manisa FK), Dk. 34 Mendes, Dk. 60 Vukovic (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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