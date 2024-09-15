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        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde yapıldı

        2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:28
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        2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde yapıldı
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        2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde gerçekleştirildi.

        Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

        Türkiye Drift Şampiyonası'nda Berfu Tutumlu birinci, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Farid Guliyev üçüncü olurken, TOSFED Drift Kupası'nda Harun Karabulut birinciliği, Berkay Akbulut ikinciliği, Abdullah Bostan üçüncülüğü elde etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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