2024 Türkiye Drift Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, Kocaeli'nde yapıldı

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen yarışlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC), Azerbaycan ve Irak'tan da sporcular katıldı.

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