Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kayacık Mahallesi'nde K.Ç. yönetimindeki 16 AOF 749 plakalı hafif ticari araç ile F.D. idaresindeki 41 AUJ 385 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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