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        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:25
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        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

        D.T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, gece saatlerinde Çayırova Bağlantı Yolu Anadolu Otoyolu istikameti Yeni Mahalle mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Alevi fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

        Yangın nedeniyle araç ve kasasındaki geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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