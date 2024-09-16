Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı

D.T. idaresindeki 41 AUL 207 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, gece saatlerinde Çayırova Bağlantı Yolu Anadolu Otoyolu istikameti Yeni Mahalle mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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