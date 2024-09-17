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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:33 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:41
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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Harman Sokak'taki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri ve dumanları gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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