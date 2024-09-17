Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Samanlı Dağları'ndaki kızıl geyik popülasyonu artırılacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samanlı Dağları'ndaki kızıl geyik popülasyonu artırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da üretilen kızıl geyikler, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyik bırakılacağı belirtildi.

        Projeyle doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistemin dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, 3 yıl sürecek proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyiklerin belli aralıklarla doğaya salınacağı kaydedildi.

        Ormanya'da son 6 yılda 126 kızıl geyiğin dünyaya geldiği bilgisine yer verilen açıklamada, "İlk etapta 10 kızıl geyiğin salınacağı projede, ilerleyen zamanlarda ortaklaşa yürütülen çalışmalarla bu sayının 40'a tamamlanması hedefleniyor. Tüm geyiklere çip ve küpe uygulamalarının gerçekleştirildiği hazırlık sürecinde bazılarına GPS takipli tasma takılarak hareketleri anlık olarak izlenecek." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, GPS verileri sayesinde geyiklerin mevsim ve hava şartlarına göre lokasyonlarının tespit edileceği, popülasyon dinamikleri, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanları daha yakından inceleneceği vurgulanarak, Samanlı Dağları'na salınan kızıl geyiklerin, fotokapanlar ve saha gözlem çalışmalarıyla sahada izleneceği belirtildi.

        - Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak

        Kızıl geyiklerin doğaya uyum süreçleri ve davranışlarını takip etmek amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapanlar sayesinde türün doğal ortamındaki hareketleri video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Nesli azalma eğiliminde olan türler arasında yer alan kızıl geyikler, ekosistem sağlığını korumada kritik rol üstleniyor. Bitki örtüsünü dengede tutarak ormanların sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor ve bitkilerin tohumlarını yayarak tohum dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca kızıl geyikler, ekosistemlerin sağlığını izlemek için önemli bir gösterge tür olarak kabul ediliyor. Bu nedenle popülasyonlarındaki değişiklikler, habitatlarının genel durumu hakkında değerli bilgiler sunuyor."

        Açıklamada, projenin bölgedeki ekoturizm potansiyelini de güçlendireceği belirtilerek, "Doğa turizmi parkurlarının 560 kilometrelik bölümünün yer aldığı bölgede foto safari ve yaban hayatı gözlem turları düzenlenerek, turistlere doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı sunulacak. Kızıl geyiklerin varlığı, doğaseverler için yeni bir turizm çekim noktası oluşturacak." ifadeleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Ahi seçilen İlhan usta, dededen miras ocağında 64 yıldır köfte pişiriyor
        Ahi seçilen İlhan usta, dededen miras ocağında 64 yıldır köfte pişiriyor
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        Müzikholde 1 kişinin öldüğü silahlı, bıçaklı kavganın failleri yakalandı: 8...
        Müzikholde 1 kişinin öldüğü silahlı, bıçaklı kavganın failleri yakalandı: 8...
        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı
        Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
        Kocaeli'de haber alınamayan kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu