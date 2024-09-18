Kocaeli Valisi Aktaş'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, gazilerin, şanlı tarihin ebedi kahramanları, Türk vatanseverliğinin ve fedakarlığının ölümsüz kahramanları olduğunu belirtti.

Hür yaşamayı ve bağımsızlığını korumayı ilke edinen aziz milletin, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük gurur kaynağı saydığını aktaran Aktaş, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmayı başardığını ifade etti.

Vali Aktaş, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" şiarıyla hareket eden milletin, tarih sayfasında nice destanlar yazdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cennet vatanımız, bizlere, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Gaziler Günü vesilesiyle bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizin gününü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize en derin saygılarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."