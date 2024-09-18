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        Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:18
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        Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da antrenmanı ziyaret etti.

        Büyükakın, gazetecilere, lige çok iyi başladıklarını fakat son iki hafta sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

        Futbolda kazanmak kadar kaybetmenin de olağan bir durum olduğunu ifade eden Büyükakın, "Futbolcularımızın başarıya odaklanmalarını, sonuçları geride bırakmalarını rica ediyoruz. Özellikle ödemeler konusunda bazı sıkıntıların olduğunu ifade ettiler. Şimdiye kadar Kocaelispor ne zaman sıkıntıya girse elimizi taşın altına koymanın yanı sıra gövdemizi taşın altına koyarak hareket ettik. Biz Kocaelispor'u yarıda bırakmayız." şeklinde konuştu.

        Büyükakın, ligin en iyi kadrosunun Kocaelispor'da olduğunu dile getirerek, takıma güvendiklerini aktardı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise üst üste talihsizlikler yaşadıklarını fakat bundan sonraki süreç için oyunculara güvendiğini ifade etti.

        İyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Sağlam, "Taraftarımız bu takıma inansın ve güvensin, destek olup sahip çıkmak lazım. Bundan sonraki dönemde bu çocukları kaybedemeyiz, her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Zaten geniş bir kadromuz yok." diye konuştu.

        Sağlam, Çorum FK deplasmanında güzel oyunla kazanmak istediklerini sözlerine ekledi.

        Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 22 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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