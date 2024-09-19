GÜNCELLEME - Kocaeli'de 3 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çamçukur Mahallesi'ndeki Nihal ve Erkan Erdem çiftine ait 3 katlı ahşap otelde kapalı olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın 23 araç ve 58 personelin 2 saatlik müdahalesiyle otelin çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken otel ve bahçesindeki kovboy kasabası kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma ve duman tahliye işlemleri sürüyor.
İstanbul'da yaşayan işletme sahipleri de bölgeye gelerek gözyaşı döktü.
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