Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Aramada 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara ve 146 gözlük ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.