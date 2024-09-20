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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:59
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        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Derince'de 1 depo ile 2 araçta arama gerçekleştirdi.

        Aramada 2 bin 544 cinsel içerikli hap, 636 cinsel içerikli içecek, 940 paket sigara, 11 bin 165 dal puro, 50 elektronik sigara ve 146 gözlük ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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