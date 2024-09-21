Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Karamürsel Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sadullah Eren, Müslümanların rol model olarak Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini belirterek, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumunun yıl dönümünün, ailelerimizin saadetine, necip milletimizin ve cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, başta gönül coğrafyamız olmak üzere Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiir ve ilahiler okundu.

        Programa, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, din görevlileri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karateci ikizler, Dünya Şampiyonası'na başarı parolasıyla hazırlanıyor
        Karateci ikizler, Dünya Şampiyonası'na başarı parolasıyla hazırlanıyor
        Kocaeli'de durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Savcı, kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Savcı, kuzenini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
        Genç karateciler, Dünya Şampiyonası'nda "zirve" hedefiyle çalışıyor
        Genç karateciler, Dünya Şampiyonası'nda "zirve" hedefiyle çalışıyor