Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Karamürsel Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sadullah Eren, Müslümanların rol model olarak Hz. Muhammed'i örnek alması gerektiğini belirterek, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğumunun yıl dönümünün, ailelerimizin saadetine, necip milletimizin ve cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, başta gönül coğrafyamız olmak üzere Filistin'in, Gazze'nin kurtuluşuna, İslam ümmetinin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.