Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası düzenlendi

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 21:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren takım ve sporcular ödüllendirildi.

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 28 spor kulübünden 112'si erkek, 8'i kadın 120 sporcu mücadele etti. 41 tekneyle Darıca açıklarındaki dalış noktalarında tek nefeste dalışlar gerçekleştiren sporcular, en yüksek puanı getirecek balıkları yakalamak için yarıştı.

        Mücadeleler sonucunda erkekler kategorisi takım sıralamasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Çalıkuşu Spor Kulübü ikinci, Bodrum Su Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

        Kadınlar kategorisi takım sıralamasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu, Nicomedia Su Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti.

        Erkekler kategorisi bireysel Türkiye şampiyonluğu sıralamasında Fahrihan Uysal birinci, Selim Konya ikinci, Cem Ceylan üçüncü oldu.

        Genç erkekler (25 yaş altı) bireyselde de ilk 3 sıra Yasin Akıncı, Kaan Demircan, Mert Erün'den oluştu.

        Kadınlarda bireysel Türkiye şampiyonluğu sıralamasında Ebru Karabulut birinci, Fethiye Kahraman ikinci, Sibel Bircan Kurağı üçüncü sırayı aldı.

        Takım ve sporculara ödülleri TSSF Başkanvekili Kadir Sağlam, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve diğer protokol üyelerince verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, şampiyonada dereceye giren takım ve sporcuları kutlayarak, organizasyona duyulan ilginin heyecan verici olduğunu belirtti.

        Sağlam ise Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti, dereceye giren takım ve sporcuları kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        İsrail-Lübnan gerilimi! Lübnan'dan 15 roket atıldı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu
        Kocaeli'de alabora olan tekneden denize düşen balıkçı kayboldu
        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
        Kocaeli'de denize giren genç boğuldu
        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
        Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi
        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karateci ikizler, Dünya Şampiyonası'na başarı parolasıyla hazırlanıyor
        Karateci ikizler, Dünya Şampiyonası'na başarı parolasıyla hazırlanıyor
        Kocaeli'de durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Kocaeli'de durdurulan araçta 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi