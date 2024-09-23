Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, teknoloji zirvesi Startup20'nin kapanış etkinliğine katıldı

Bilişim Vadisi Türkiye Delegasyonu, girişimcilerle startupların güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan teknoloji zirvesi Startup20'nin "Brezilya Dönem Başkanlığı Kapanış Etkinliği"nde yer aldı.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentindeki etkinlik, dünyadaki girişimcilerle startupların küresel ölçekte güçlendirilmesine katkı sağlanması için girişimcilik ve inovasyon liderlerini bir araya getirdi.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye delegesi olarak yer aldığı Startup20'nin daha etkin ve kapsayıcı hale gelmesi konusunda üye delegelerle stratejik plan oluşturmak için düzenlenen toplantılara katıldı.