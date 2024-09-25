Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta dün, plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmış, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.B. ile H.E.B'yi gözaltına aldı.

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