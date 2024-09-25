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        Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.09.2024 - 21:19
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        Kocaeli'de 9 yaşındaki çocuğun silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, 28 Haziran Mahallesi'nde bir araçtan silahla açılan ateş sonucu Ç.E'nin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, M.B. ile H.E.B'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Öte yandan yaralanan Ç.E, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta dün, plakası öğrenilemeyen araçtan bilinmeyen nedenle silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmış, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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