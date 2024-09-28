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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 11:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 11:11
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        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde dün, esnaf Y.L. ile E.T. arasında çıkan bıçaklı kavgada Y.L'nin öldürülmesi, A.B. ve U.C.L'nin ise bıçakla yaralamasına ilişkin gözaltına alınan zanlılar E.T. ve K.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Doğukışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaf Y.L. ile E.T. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.L. ile yakını A.B. ve U.C.L. bıçakla yaralanmıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli E.T. ile kavgaya karıştığı belirlenen K.T, gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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