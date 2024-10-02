Kocaeli'de devrilen platformdan düşen 2 işçi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta platformun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta platformun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fabrika inşaatında demir bağlayan İrfan S. ile Yalçın P. üzerinde bulundukları platformun devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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