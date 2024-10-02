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        Kocaeli'de devrilen platformdan düşen 2 işçi yaralandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta platformun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:02
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        Kocaeli'de devrilen platformdan düşen 2 işçi yaralandı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir inşaatta platformun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fabrika inşaatında demir bağlayan İrfan S. ile Yalçın P. üzerinde bulundukları platformun devrilmesi sonucu 4 metre yükseklikten düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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