Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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