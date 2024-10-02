Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan M.K, S.K, Ş.K, M.K, S.E, A.E, G.E. ve E.A. sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen biri bebek 8 kişiden 5'i çevredeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
Yangın nedeniyle zemin kattaki dairede hasar oluştu.
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