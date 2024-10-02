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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:54
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        Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çayırova Mahallesi 5211. Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan M.K, S.K, Ş.K, M.K, S.E, A.E, G.E. ve E.A. sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen biri bebek 8 kişiden 5'i çevredeki hastanelere kaldırıldı, 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

        Yangın nedeniyle zemin kattaki dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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