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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:57
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        Kocaeli'de bir kişiyi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

        Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık T.Ş, taraf avukatları ve maktul Turhan Kuzu'nun yakınları hazır bulundu.

        Söz verilen sanık T.Ş, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmediğini belirterek, olay günü olmayan şeyler gördüğünü iddia etti.

        Evdeki bıçağı alıp oradan ayrıldığını anlatan T.Ş, "Babama 'yanıma gelmemesini' söyledim. Babam yanıma gelseydi ona da zarar verebilirdim. Olay sonrası ellerim kan içindeydi. Olay yerinden kaçabilirdim, delilleri karartabilirdim ancak deliller ortadaydı. Kendimi oyunda sandığım için böyle bir olay gerçekleşti. 3 yıldır cezaevindeyim, tedavi olmaya çalışıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

        Sanık avukatı Bircan Kara da müvekkilinin, yargılamanın başından bu yana birbiriyle uyumlu beyanlarda bulunduğunu savundu.

        Müvekkilinin olaydan 7 yıl önce şizofreni ve benzeri hastalıklar nedeniyle tedavi olduğunu aktaran Kara, "Bu rahatsızlıklar nedeniyle çok fazla ilaç kullanmıştır. Müvekkilin üzerine atılı suçun manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkil hakkında olası kast hükümlerinin ya da netice sebebiyle yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme kapsamında TCK'nin 87/4 maddesi uygulanması söz konusudur." ifadelerini kullandı.

        Söz verilen cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede T.Ş. hakkında talep ettiği "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası yerine sanığın "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanık T.Ş. hakkında duruşma tutanaklarına yansıyan olumsuz bir davranışının olmayışı ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak "takdiri indirimle" cezayı müebbet hapse çevirdi.

        İzmit ilçesinde 17 Mayıs 2022'de bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Turhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı T.Ş. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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