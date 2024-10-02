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        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu açılacak

        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:14
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        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu açılacak
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        Kocaeli'de futbol aday hakem kursu düzenlenecek.

        Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Antrenman Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Muhammet Yurt, AA muhabirine, 25-27 Ekim tarihlerinde aday hakem kursu gerçekleştirileceğini söyledi.

        Yurt, kayıtların kabul edilmeye başlandığı kursa son başvuru tarihinin 20 Ekim olduğunu aktararak, İl Hakem Kurulu Başkanı Özhan Kurt önderliğinde futbola yeni hakemler kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        FIFA hakemi olma hayali taşıyan, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada kenti temsil edecek güçlü adayların müracaatını beklediklerini dile getiren Yurt, atletik yapıya sahip adayların erkekler için 1,70 metre, kadınlar için ise 1,60 metreden kısa olmama şartı bulunduğunu ifade etti.

        Yurt, 16-28 yaş arası adayların, Kocaeli İl Hakem Kurulunun sosyal medya hesapları üzerinden form doldurarak kursa başvurabileceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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