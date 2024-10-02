Kocaeli'de futbol aday hakem kursu açılacak

Kocaeli'de futbol aday hakem kursu düzenlenecek.

Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu Antrenman Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Muhammet Yurt, AA muhabirine, 25-27 Ekim tarihlerinde aday hakem kursu gerçekleştirileceğini söyledi.

Yurt, kayıtların kabul edilmeye başlandığı kursa son başvuru tarihinin 20 Ekim olduğunu aktararak, İl Hakem Kurulu Başkanı Özhan Kurt önderliğinde futbola yeni hakemler kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

FIFA hakemi olma hayali taşıyan, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada kenti temsil edecek güçlü adayların müracaatını beklediklerini dile getiren Yurt, atletik yapıya sahip adayların erkekler için 1,70 metre, kadınlar için ise 1,60 metreden kısa olmama şartı bulunduğunu ifade etti.