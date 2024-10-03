Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık E.K. (18), tutuksuz sanıklar baba İ.K. ve dayı K.K. ile maktul Şefik Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen tanık Y.Ş, olayın gerçekleştiği mahalledeki kuaför dükkanında müşterisini tıraş ettiği sırada 4-5 el silah sesi duyduğunu ancak muhitte silah bu tür seslere alışkın olduğu için umursamadığını anlattı.

Müşterisinin işlemini tamamlayıp dışarı çıkması arasında 3-5 dakika civarında zaman geçtiğini aktaran Y.Ş, "Komşum maktul Şefik Kaya zaman zaman dükkanın kapısını açık unutup gittiği için içeride olup olmadığını anlamak için gidip baktım. Kapı açıktı, içeriye girdiğimde maktulün yerde yaralı vaziyette yattığını gördüm. Bulunduğu yerde kan vardı. Ben dükkandan içeriye girdiğimde başka kimseyi görmedim. Maktulün torunu benden sonra olay yerine geldi." diye konuştu.

Sanık E.K, müdafilerinin beyanlarına katıldığını ve adalete güvendiğini ifade etti.

Sanık İ.K. de tanık Y.Ş'nin askerden döndüğünde kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Allah rızası için doğruları söylemesini istedim. O konuşmamızda bana 'silah seslerini duyunca hemen dışarı çıktığını, maktulün yaralı olduğunu görünce 112'yi aradığını, maktulün torununun yaklaşık 5 dakika sonra geldiğini' söyledi." dedi.

Sanık K.K'nin avukatı Yener Tanyıldız, tanık beyanlarının savunmayı doğrular mahiyette olduğuna değinerek, tanık olarak dinlenilen maktulün torunu M.T'nin beyanlarının doğru olmadığının, gerek bu celse dinlenilen tanık anlatımı gerekse de somut olayın gelişimiyle ortaya çıktığını öne sürdü.