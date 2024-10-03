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        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 03.10.2024 - 11:59
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        Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin davada mütalaa
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık E.K. (18), tutuksuz sanıklar baba İ.K. ve dayı K.K. ile maktul Şefik Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada dinlenilen tanık Y.Ş, olayın gerçekleştiği mahalledeki kuaför dükkanında müşterisini tıraş ettiği sırada 4-5 el silah sesi duyduğunu ancak muhitte silah bu tür seslere alışkın olduğu için umursamadığını anlattı.

        Müşterisinin işlemini tamamlayıp dışarı çıkması arasında 3-5 dakika civarında zaman geçtiğini aktaran Y.Ş, "Komşum maktul Şefik Kaya zaman zaman dükkanın kapısını açık unutup gittiği için içeride olup olmadığını anlamak için gidip baktım. Kapı açıktı, içeriye girdiğimde maktulün yerde yaralı vaziyette yattığını gördüm. Bulunduğu yerde kan vardı. Ben dükkandan içeriye girdiğimde başka kimseyi görmedim. Maktulün torunu benden sonra olay yerine geldi." diye konuştu.

        Sanık E.K'nin avukatı Tolgahan Özmen, tanığın alınan beyanının önceki aşamalarda tanık olarak dinlenilen maktulün torunu M.T'nin beyanlarını çürüttüğünü savundu.

        Sanık E.K, müdafilerinin beyanlarına katıldığını ve adalete güvendiğini ifade etti.

        Sanık İ.K. de tanık Y.Ş'nin askerden döndüğünde kendisini ziyaret ettiğini belirterek, "Allah rızası için doğruları söylemesini istedim. O konuşmamızda bana 'silah seslerini duyunca hemen dışarı çıktığını, maktulün yaralı olduğunu görünce 112'yi aradığını, maktulün torununun yaklaşık 5 dakika sonra geldiğini' söyledi." dedi.

        Sanık K.K'nin avukatı Yener Tanyıldız, tanık beyanlarının savunmayı doğrular mahiyette olduğuna değinerek, tanık olarak dinlenilen maktulün torunu M.T'nin beyanlarının doğru olmadığının, gerek bu celse dinlenilen tanık anlatımı gerekse de somut olayın gelişimiyle ortaya çıktığını öne sürdü.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.K'nin, "yaş küçüklüğü" maddesi uygulanarak "kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, sanık İ.K'nin "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması, alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle de cezasının artırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

        İddia makamı, sanık K.K'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti.

        Sanık E.K'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yukarı Hereke Mahallesi'nde 16 Mayıs 2023'te, tütün ve tütün mamulleri satışı yapan Şefik Kaya (65) iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan E.K. tutuklanmıştı.

        Sanık E.K. hakkında "kasten öldürme", babası tutuksuz sanık İ.K. hakkında "kasten öldürmeye azmettirme" ve diğer tutuksuz sanık K.K. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçlarından dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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