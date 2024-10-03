Kocaeli'de depo çatısından düşen işçi öldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki lojistik depo inşaatının çatı kısmında çalışan Mustafa Gülenyüzlü (41), dengesini kaybederek yaklaşık 14 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Gülenyüzlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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