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        Marmara'da, Ege Denizi, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan grida görüldü

        Ege, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yaşayan balık türü grida, Marmara Denizi'nde su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:07
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        Marmara'da, Ege Denizi, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan grida görüldü
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        Ege, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun doğusunda yaşayan balık türü grida, Marmara Denizi'nde su altı kamerasıyla görüntülendi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 Ekim'de Marmara Denizi'ne zıpkınla dalış yapan Volkan Topcu, 20 metre derinlikteyken, yaşam alanı Atlas Okyanusu'nun doğusu ile Ege ve Akdeniz olan, daha önce Marmara'da görülmeyen grida balığıyla karşılaştı. Kısa süreliğine kayıt almayı başaran Topcu, balığın kayaların arasına girmesiyle takibi bıraktı.

        İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Saadet Karakulak, AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle güney bölgelerden kuzeye doğru balık göçü yaşandığını söyledi.

        Gridanın Marmara Bölgesi'nde daha önce görülmediğini anlatan Karakulak, "Özellikle Akdeniz'deki birçok türün yavaş yavaş Marmara ve Karadeniz'e çıktığını görüyoruz. Örnek olarak mavi yengeç, kupes ve son yıllarda siganus da Akdeniz'den Marmara'ya göç eden türlerden. Şimdi de orfoz türleri ailesinden bir balığın Marmara Denizi'ne girdiğini görüyoruz. Marmara Denizi'nde daha önce olmayan bir balık türü. İlk defa görünüyor." diye konuştu.

        Karakulak, gridanın istilacı değil daha çok ekonomik tür olduğunu ancak geldiği bölgedeki yerli türlerle rekabete gireceğine değinerek, "Tabii ki her gelen türün iyi veya kötü sonucu olabiliyor. Bazı türleri ticari olarak değerlendirebiliyoruz ama her gelen tür rekabete girdiğinden yerli türlerimizin de azalmasına yol açabiliyor. Gridanın etkisini zamanla göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Beslenmesine bağlı olarak ekosistemdeki hangi balık türlerinin azalacağının ilerleyen dönemde belli olacağını ifade eden Karakulak, "Mesela Karadeniz'e giren yabancı türlerden deniz salyangozu var. Biz bu salyangozdan yararlanıyoruz, avcılığını yapıyoruz, yurt dışına ihraç ediyoruz. Ekonomik ama Karadeniz'in kara midyelerinin azalmasına yol açtı. Her bir türün hem artısı hem eksisi var. Bunu da unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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