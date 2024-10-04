41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi

Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

Yarışların 5-6 Ekim'de gerçekleştirileceği rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.

Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen organizasyon için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde tören gerçekleştirildi.

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