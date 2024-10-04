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        41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:48 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:16
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        41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi
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        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi.

        Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen organizasyon için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde tören gerçekleştirildi.

        Açılış seremonisinde yarışın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba verdi.

        Yarışların 5-6 Ekim'de gerçekleştirileceği rallide, 55 otomobil ve 110 sporcu toplam uzunluğu 114,70 kilometre olan 9 toprak etapta mücadele edecek.

        Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı organizasyon, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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