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        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın özel açılış programında, "Bir Yürüyüşün Öyküsü" isimli gösteri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 04.10.2024 - 23:36
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        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın özel açılış programında, "Bir Yürüyüşün Öyküsü" isimli gösteri düzenlendi.

        Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü ile kitapseverler katıldı.

        Vali İlhami Aktaş, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, 13 Ekim'e kadar sürecek etkinliğin kente yeni bir bakış açısı getirmesi temennisinde bulundu.

        Kitap fuarının sadece stantların gezildiği, kitapların alınıp verildiği bir yer olmaktan ziyade, yapılacak etkinliklerle gençler açısından büyük bir farkındalık oluşturacağını dile getiren Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a kültür hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        - "İnsanlığın sığınabileceği tek sığınak entelektüel dünyanın yazdıklarının arası oldu"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın, içinde bulunduğu en zor koşulların içinden geçildiğini söyledi.

        Dünyanın dört bir yanında kan akmaya devam ettiğini dile getiren Büyükakın, sadece yılın 9 ayı boyunca savaşlarda kaybedilen masumların sayısının 100 bini bulduğunu kaydetti.

        Bunun 50 binin malesef dünyanın gözleri önünde Filistin'de olduğunu belirten Büyükakın, "Bu olmasın diye inşa edilmiş ne kadar kurum varsa hepsinin gözleri önünde oluyor. İnsanların başına yağan bombalardan, oradaki kuralsızlıklardan, vahşetten aklınıza gelecek her türlü kötü sıfatla tanımlanabilecek insanlık dışı dramdan sığınılabilecek neredeyse hiçbir yer kalmadı. Belki de insanlığın sığınabileceği tek sığınak entelektüel dünyanın yazdıklarının arası oldu. Sözcüklerin, cümlelerin, kitapların arası... Belki dünya hiç olmadığı kadar yeniden felsefeye muhtaç. Yeniden 'ne yapıyoruz' demeye muhtaç. Belki de hiç olmadığı kadar vicdanların sesini duymaya muhtaç." diye konuştu.

        Büyükakın, edebi eserlerin var olmaya devam edeceğini anlatarak, bu eserlerle beslenen zihinlerin yaşamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Kocaeli Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu Sadettin Öktem ise Gazze'de gelişen olayın modernitenin son çaresizliği olduğunu belirtti.

        Modernitenin başka bir yol bulamadığını aktaran Öktem, "İslam bilime, insana nasıl bakıyor? diye öğrenmek istiyorsam İslami kaynağı açarım. Fiziki bilgiden hiçbir farkı yok. Burada bir aidiyet belirtmiyorum. Bunu yaparken de düz akılla bakıyorum. 'İslam Medeniyeti diyor ki 'ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, benim emirlerimi, nehiylerimi icra edecek ve böylece var olacak.' Nasıl olacak bu iş? Eylemle var olur. İnsan eylemle var olur." ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Hülagü de okumanın önemine vurgu yaptı.

        Konuşmaların ardından yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın yaptığı Anadolu'da yakılan ağıtların yanı sıra şiir ve hikayelerin de seslendirildiği "Bir Yürüyüşün Öyküsü" isimli gösteri, Sigalı'nın anlatımıyla gerçekleştirildi.

        - 14. Kocaeli Kitap Fuarı

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde 530 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilecek fuarda, 980 panel gerçekleştirilecek.

        Mağdur insanların sesinin tüm dünyaya duyurulmasının amaçlandığı fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.kocaelikitapfuari.com adresinden ulaşılabilir.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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