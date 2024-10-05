Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı başladı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu stant açtı.

        Bu yıl 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, 800 yazarı ağırlayacak, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliğine ev sahipliği yapacak.

        Fuar, 13 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Aytun Buz, AA muhabirine, yeni kitaplarla tanışmak için fuarı her yıl ziyaret ettiğini belirterek, etkinlik sayesinde bütün yayınevlerinin ayaklarına geldiğini söyledi.

        Tarihle ilgili kitap ve dergiler aldığını aktaran Buz, yazarların imza etkinliklerine katıldıklarını ifade etti.

        Recep Şenel de kitapseverlerin görmesi gereken bir fuar olduğunu vurgulayarak, ailelerin daha geniş alanda kısa sürede istedikleri kitapları bulabileceklerini kaydetti.

        Fuarda kitap fiyatlarının piyasaya göre uygun olduğunu dile getiren Şenel, kendisi için kişisel gelişim kitabı, çocuklarına da İngilizce set aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Barajda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı
        Barajda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı
        Blokzincir güvenliğini derecelendiren yapay zeka destekli uygulama geliştir...
        Blokzincir güvenliğini derecelendiren yapay zeka destekli uygulama geliştir...
        D-100'de 2 otomobile çarpan TIR'ın şoförü kaçtı; baba- oğul yaralandı
        D-100'de 2 otomobile çarpan TIR'ın şoförü kaçtı; baba- oğul yaralandı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı
        14. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Bir Yürüyüşün Öyküsü" gösterisi yapıldı
        41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi
        41. Kocaeli Rallisi'nin seremonik startı verildi
        Çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap, dakikalar içinde toplandı
        Çınar ağaçlarına asılan 5 bin kitap, dakikalar içinde toplandı