İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına çizimlerle tepki gösterdiler

Kocaeli'de Yetim Vakfı tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve çocuklara destek olmak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, vakıf gönüllüleri ve vatandaşlar destek verdi.

Meydandan geçen gençler ve çocuklar, yerdeki uzun tuvalin üzerine Filistin bayrakları çizdi, renkli boyalarla destek içerikli mesajlar yazdı.

- "Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok"

Alkan, yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 100 bine yakın kişinin yaralandığı, 70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze'nin insanlığın utanç tablosu olduğunu belirten Alkan, başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalcilerin her geçen gün daha da çirkinleştiğini kaydetti.

Gazze'ye karşı başlatılan soykırımın üzerinden bir yıl geçtiğine işaret eden Alkan, "Bölgenin tamamı yerle bir edilmiş durumda ve bölge halkının en az yüzde 2'si artık hayatta değil. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk neredeyse yok." dedi.

Alkan, Filistinli çocukların Çocuk Hakları Sözleşmesiyle vadedilen doğal haklarından tamamen mahrum durumda olduğuna dikkati çekerek, "Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki bütün kardeşlerimizin seslerini duyurmak ve onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların ve işgalin sonlandırılması için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin dualarını, güzel temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallerimize resmettik. Rabbimizden niyazımız, bu zulüm ve işgalin tez vakitte son bulmasıdır. Sadece Filistin'deki çocukların değil; Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki bütün çocukların özgürce oyun oynayacakları, kendilerini güven içerisinde hissedecekleri güzel günlere kavuşmasıdır." ifadelerini kullandı.