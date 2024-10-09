Kocaeli'de pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi'ndeki bir pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, pansiyonda hasara yol açtı.
Öte yandan, yangında içeride mahsur kalan bir kedi ekiplerce kurtarıldı.
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