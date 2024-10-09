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        Kocaeli'de pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:44
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        Kocaeli'de pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pansiyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Malta Mahallesi Özgürlük Caddesi'ndeki bir pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, pansiyonda hasara yol açtı.

        Öte yandan, yangında içeride mahsur kalan bir kedi ekiplerce kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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