GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Özel halk otobüsünde dün, Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren zanlı V.A'nın, cinayetin ardından İzmit yönüne giden başka bir halk otobüsünde polis ekibi tarafından yakalanma anı, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.