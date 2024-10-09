GÜNCELLEME - Kocaeli'de halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, halk otobüsünde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Özel halk otobüsünde dün, Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren zanlı V.A'nın, cinayetin ardından İzmit yönüne giden başka bir halk otobüsünde polis ekibi tarafından yakalanma anı, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şüphelinin yerini tespit eden polis ekiplerinin, Gölcük'ün girişinde durdurdukları otobüse binerek V.A'yı gözaltına alma anları yer alıyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Enes Yiğit Toraman (29), dün Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsünde, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki duraktan araca binen V.A'nın (39) bıçaklı saldırısına uğramış, kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, başka bir özel halk otobüsünde polis ekiplerince yakalanmıştı.
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