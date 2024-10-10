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        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde boynuna hamak ipi dolanması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:14
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        Kocaeli'de boynuna hamak ipi dolanarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde boynuna hamak ipi dolanması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Yenikent Mahallesi'nde dün, odasında oynarken boynuna hamak ipi dolanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ekin Karaaslan (9) için Derince Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törende, Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olan baba Lokman Karaaslan, taziyeleri kabul etti.

        Çocuğun cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine, Karaaslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysal Tipioğlu ve Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, basın mensupları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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