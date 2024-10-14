Kocaeli'de eşinin silahla ağır yaraladığı kadın hastanede öldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.
Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta önceki gün kavga ettiği eşi Tuncay A. (45) tarafından silahla başından ağır yaralanan Semira A. (37), kaldırıldığı hastanede öldü.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
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