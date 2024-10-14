Kocaeli'de eşinin silahla ağır yaraladığı kadın hastanede öldü

Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'ta önceki gün kavga ettiği eşi Tuncay A. (45) tarafından silahla başından ağır yaralanan Semira A. (37), kaldırıldığı hastanede öldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.